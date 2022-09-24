В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 3,9

24 сентября в Кузбассе произошло землетрясение. Подземный толчок зафиксировали сейсмостанции Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

Фото: Алтае-Саянский филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

Согласно опубликованным данным, землетрясение было в 17.58 по местному времени в точке с координатами 53.68 широты и 88.21 долготы - это в Междуреченске. Магнитуда землетрясения составила 3,9, а интенсивность в эпицентре - 4,7 баллов по шкале MSK64.

Сейсмособытие носило естественный характер - оно обозначено в сводке как earthquake.