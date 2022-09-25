За сутки в Кузбассе выявили 467 новых случаев коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 467 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались два пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровел 101 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 200 896 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 192 461 выздоровел, 2 640 скончались, 5 795 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.