В Новокузнецке попал под суд «галантный» мужчина, проводивший до дома и обворовавший новую знакомую. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новокузнецке будут судить 39-летнего жителя, проводившего до дома и обворовавшего новую знакомую. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в полицию обратилась 55-летняя женщина. Она рассказала, что малознакомый мужчина похитил у нее золотые украшения. Ущерб составил более 25 тысяч рублей. Правоохранители задержали рецидивиста.

Оказалось, что новокузнечанин вечером на остановке заметил жительницу с тяжелой сумкой и предложил проводить ее до дома. Женщина согласилась, по дороге они разговорились, зашли в магазин за алкоголем, чтобы продолжить знакомство в квартире у новокузнечанки. Когда жительница уснула, мужчина снял со спящей золотой браслет и одну серьгу. Золотые украшения житель продал неизвестным. В ходе следствия он частично возместил причиненный ущерб в размере 20 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд. Новокузнечанину грозит до пяти лет лишения свободы.