В Кемерове осудили жительницу, которая похитила имущество у родственников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове к реальному лишению свободы приговорена 30-летняя рецидивистка, похитившая имущество у родственников. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в полицию обратилась 52-летняя жительница в апреле 2022 года. Женщина рассказала, что является опекуном своей внучки. Ее дочь, лишенная родительских прав, похитила у членов своей семьи золотую цепочку с кулоном в виде креста, два мобильных телефона и перфоратор. Сумма ущерба составила около 29 тысяч рублей.

Установлено, что 30-летняя женщина находилась в алкогольном опьянении. В одном из парков областного центра она встретила свою 8-летнюю дочь. Кемеровчанка попросила у дочки золотую цепочку якобы почистить и мобильный телефон. Когда девочка отдала имущество матери, она отправила дочь домой, а сама скрылась. Спустя время кемеровчанка находилась в квартире 52-летней матери, похитила перфоратор, а также на глазах у жительницы забрала ее лежавший на тумбочке мобильный телефон. Женщина сдала имущество в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратила на алкоголь.

Уголовное дело было направлено в суд, который приговорил кемеровчанку к двум годам и шести месяцем лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.