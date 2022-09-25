Фото: АПК.

В Кузбассе продолжается голосование на референдумах по вопросу вхождения в состав России ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Региональная Избирательная комиссия оказывает помощь в организации и проведении референдумов на территории региона. Сегодня идет третий день голосования.

Избирательные комиссии будут работать сегодня и завтра до 18.00, а 27 сентября - с 10.00 до 16.00. Также для организации голосования на местах выезжают мобильные группы в муниципальные образования.

По телефону горячей линии 8-909-519-50-90 с 9.00 до 18.00 можно уточнить всю интересующую информацию.