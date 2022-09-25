В Кузбассе стартует Международный турнир по вольной борьбе «Шахтерская слава-2022». Фото:vk.com/miners_glory.

В Кемерове 25 и 26 сентября состоится десятый юбилейный международный турнир по вольной борьбе «Шахтерская слава» в универсальном зале Губернского центра спорта «КУЗБАСС».

В преддверии турнира, 24 сентября состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящим соревнованиям. Также прошел мастер-класс для юных борцов от чемпиона летних Олимпийских игр в Токио-2020 Заурбека Сидакова.

В турнире примут участие сборные команды из Белоруссии и Армении, Казахстана, а также пять команд юниоров из Сибирского федерального округа и других регионов России. Соревнования по вольной борьбе будут проходить в командном зачете среди борцов-вольников в возрасте до 21 года. В каждой из десяти весовых категорий у команд будет заявлено по одному участнику, и еще два человека будет находиться в запасе.