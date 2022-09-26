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Общество26 сентября 2022 0:23

В кузбасском селе оборудовали новую детскую площадку после обращения жителей

Анастасия СЕРГЕЕВА

В поселке Северный Маганак Прокопьевска была установлена новая детская площадка после обращения местной жительницы в ходе прямого эфира на радио «Маяк-Кузбасс». Об этом сообщила пресс-служба АПК.

Женщина позвонила на радио 20 июля, и глава региона сразу же дал распоряжение построить новую детскую площадку в поселке. Сейчас она уже возведена. Это современный безопасный городок с игровыми комплексами, качелями, песочницей, каруселью. Рядом также установлены гимнастический комплекс и тренажеры. К слову, проект и место площадки выбрали сами жители.

Помощь с подготовкой территории и приобретением элементов оказали представители прокопьевского предприятия ООО «Эталон».