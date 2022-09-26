В Кемерове начали асфальтировать подходы к Красноармейскому мосту

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове рабочие приступили к асфальтированию подходов Красноармейского моста. Об этом сообщил в своем телеграм-канале и.о. главы города Кемерово Дмитрий Анисимов.

По его словам, до открытия движения по мосту остались считанные дни. Чтобы приблизить это событие работы идут круглосуточно.

Фото: администрация г. Кемерово

Фото: администрация г. Кемерово

Сейчас идет укладка асфальта, ночью рабочие также приступили к фрезерованию пересечения улиц Мичурина и Красноармейской.

Напомним, что мост закрыли на ремонт в конце июля, в связи с чем изменилась схема движения более 20 маршрутов общественного транспорта, организация дорожного движения и работа светофоров на нескольких перекрестках.