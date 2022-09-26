В Кузбассе восстановили движение на участке федеральной трассы, закрытом из-за ДТП с грузовиком

Фото: архив "КП" Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Кузбассе восстановили движение по участку автомобильной трассы Р-255 «Сибирь», закрытому после ДТП. Об этом сообщает ГИБДД по Кемеровской области.

Последствия аварии устранены, отметили в ведомстве.

Напомним, что из-за дорожного происшествия с участием грузовика был перекрыт 308-й километр автодороги. Для автомобилистов был организован объезд по трассе Кемерово - Анжеро-Судженск через Березовский и по дорогам Кемерово - Анжеро-Судженск - Ижморский, Анжеро-Судженск - Яя - Ижморский, Томск-Мариинск.