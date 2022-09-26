«Технологическая операция»: на ЕВРАЗ ЗСМК объяснили видео с «пожаром»

В популярных пабликах Кузбасса появилось видео, на котором якобы запечатлен пожар на металлургическом комбинате в Новокузнецке. По словам авторов ролика, ЧП произошло 24 сентября.

Фото: телеграм-канал Инцидент Кузбасс

В пресс-службе ЕВРАЗ корреспонденту «Комсомолки» пояснили, что в субботу из-за сбоя подачи напряжения на ЕВРАЗ ЗСМК произошло отключение нагнетателей коксового газа. В результате ЧП никто не пострадал, оборудование также не было повреждено. Цех работает в штатном режиме.

- Персонал оперативно отработал по плану мероприятий ликвидации аварийных ситуаций. В плановом режиме в работу были введены выпуски газа на коксовых батареях, часть которого технологически с зажиганием выходило через двери печей, - сообщили в пресс-службе, отметив, что на видео как раз и запечатлена технологическая операция по сжиганию газа.

Через 1,5 часа подача напряжения была налажена, специалисты приступили к восстановлению технологической системы коксовых батарей.