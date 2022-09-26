В правительстве Кузбасса объяснили большое количество повесток

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Кузбассовцы пожаловались губернатору Сергею Цивилеву в соцсетях на то, что после объявления частичной мобилизации повестки стали приходить мужчинам независимо от их возраста, военного опыта и состояния здоровья. Представители правительства Кузбасса прокомментировали ситуацию.

В комментариях под постами главы региона за последние дни появилось множество сообщений с жалобами на действия военкоматов. Так, одна из жительниц Кузбасса сообщила, что ее 44-летнему мужу пришла повестка явиться на военные сборы, несмотря на то, что он рядовой и имеет ряд заболеваний. Другая жительница рассказала, что в Прокопьевске «с обогатительной фабрики забрали 6 человек ИТР и 19 рабочих», причем ни у кого из них нет боевого опыта. В Киселевске, по словам автора сообщения, также призвали мужчин с фабрики, «оставив только директора и одного зама».

В ответ на эти и другие жалобы в правительстве Кузбасса сообщили, что вручение повестки не означает, что человек будет призван по мобилизации.

- Повестка только обязывает явиться в военкомат. Решение о призыве на военную службу принимает призывная комиссия по мобилизации. Если основания для отсрочки есть, вас не призовут, - сказано в сообщении.

Также отмечается, что пожаловаться на действие или бездействие сотрудников военкомата можно начальнику военкомата, а также в вышестоящий комиссариат, прокуратуру или в суд.

В ведомстве напомнили, что отсрочка от призыва по мобилизации предоставляется следующим категориям граждан:

• забронированным в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;

• признанным временно не годными к военной службе по состоянию здоровья (имеющие категорию здоровья «Г» получают отсрочку от призыва, имеющие категорию «Д» - освобождение от призыва, имеющие категории здоровья «А», «Б», «В» не имеют отсрочки от призыва по мобилизации»).;

• занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы в постороннем постоянном уходе (помощи, надзоре) либо являющимися инвалидами I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

• являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата и (или) несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

• имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет (гражданам женского пола, имеющим одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель);

• имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет;

• матери которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;

• членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы.