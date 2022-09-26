Фото: АПК.

Молодежные лаборатории Кузбасса получат 150 миллионов рублей на развитие науки в регионе. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Так, в регионе проходит конкурс на создание молодежных лабораторий для проведения научно-исследовательских и научно-технических работ.

Губернатор Кузбасса сообщил, что в прошлом году благодаря национальному проекту «Наука и университеты» в регионе было создано шесть молодежных лабораторий. Также уточнил, что разработки относятся к медицине, промышленности и другим сферам.

- Поддержка молодых ученых - важнейшее направление нашей работы, так как новые технологии позитивно влияют на развитие всего Кузбасса. Поэтому мы решили объявить региональный конкурс, который позволит выявить самые перспективные разработки. Из областного бюджета на реализацию 10 проектов-победителей будет выделено 150 миллионов рублей, - уточнил Сергей Цивилев.

Для участников конкурса размещена полная информация на официальном сайте Министерства науки и высшего образования Кузбасса.