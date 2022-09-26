В Кемерове отменили шесть маршруток

С сегодняшнего дня в Кемерове еще на шести маршрутах вместо «пазиков» на линию вышли большие автобусы. У транспорта также изменились аншлаги - у одних просто исчезла буква «т», у других поменялся сам номер.

Фото: администрация г. Кемерово

Так, маршрутка № 1т стала автобусом № 111, 2т - автобусом № 2, 9т - автобусом № 99, 15т - автобусом № 15, 18т - автобусом № 18, 47т - автобусом № 47. При этом путь следования двух маршрутов - № 47 и № 111 - изменился.

Фото: администрация г. Кемерово

Фото: администрация г. Кемерово

Для удобства жителей обновленное расписание размещено на остановка общественного транспорта, а также на сайте УЕЗТУ и в мобильных транспортных приложениях.