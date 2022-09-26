В Кузбассе мужчина отсудил 150 тысяч рублей за травму на стройплощадке

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В Кузбассе судебные приставы взыскали компенсацию морального ущерба в пользу мужчины, пострадавшего в результате несчастного случая на строительной площадке. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области.

Кемеровчанин в составе ремонтной бригады выполнял работы по техническому обслуживанию, демонтажу и перебазировке башенных кранов, когда с ним произошел несчастный случай. Мужчина получил травму и утратил профессиональную трудоспособность на 30%. По экспертному заключению, причиной ЧП стало неисполнение работодателем обязанностей по обеспечению безопасных условий и охраны труда.

Горожанин обратился в суд с иском о возмещении компенсации морального вреда, и его требования были удовлетворены.

Судебные приставы вынесли постановление об обращении взыскания на денежные средства организации-должника в банке. После этого компенсация была выплачена в полном объеме.