В Новокузнецке пожарные спасли пятерых человек из горящей многоэтажки

Фото: архив "КП"

В Новокузнецке на улице Кутузова загорелась квартира в пятиэтажке. Спасатели вывели из огня пятерых человек.

Как рассказали в пресс-службе МЧС Кузбасса, на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений в подъезде был сильный дым, также он шел из окна квартиры на четвертом этаже. Десять жителей дома успели эвакуироваться самостоятельно. Еще пятерым помогли прибывшие спасатели. Один из спасенных жильцов был передан бригаде скорой медицинской помощи, другим помощь медиков не понадобилась.

В результате возгорания в квартире обгорела мебель и бытовая техника, оплавился натяжной потолок. Общая площадь пожара составила семь кв.м. Всего в тушении были задействованы 16 человек и пять единиц техники.

По предварительным данным, возможной причиной ЧП стала неосторожность при курении.