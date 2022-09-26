Кузбасс стал регионом, где проводятся главные спортивные мероприятия страны

Фото: АПК.

В Кузбассе состоялась церемония открытия Международного турнира по спортивной борьбе «Шахтерская слава». Об этом сообщает администрация правительства региона.

Губернатор Сергей Цивилев отметил, что в сентября регион стал спортивной столицей нашей страны. Также глава региона уточнил, что Кузбасс заслужил право проводить такие соревнования. Эти традиционные соревнования служат укреплению дружбы между шахтерскими городами, регионами России и дружественными странами.

Напомним, что в Кемерове 25 и 26 сентября проходит десятый юбилейный международный турнир по вольной борьбе «Шахтерская слава» в универсальном зале Губернского центра спорта «КУЗБАСС». В турнире примут участие сборные команды из Белоруссии и Армении, Казахстана, а также пять команд юниоров из Сибирского федерального округа и других регионов России.