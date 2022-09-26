В Кузбассе мужчина оклеветал полицейского и поплатился за это

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В Кузбассе житель Яшкинского округа признан виновным в ложном доносе на сотрудника полиции. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

По данным следствия, мужчина оговорил сотрудника правоохранительных органов, чтобы избежать уголовной ответственности за кражу. 33-летний осужденный подал заявление о том, что полицейский ударил его при задержании. В ходе проверки выяснилось, что это ложь. Мужчину предупредили об уголовной ответственности за ложный донос, но он продолжил настаивать, что полицейский превысил должностные полномочия. В суде свою вину житель Яшкинского округа не признал, однако комплекс следственных действий и судебных экспертиз опроверг доводы мужчины.

Суд назначил кузбассовцу штраф в размере 20 тысяч рублей.