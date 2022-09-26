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Происшествия26 сентября 2022 7:48

В Кузбассе произошло землетрясение

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

В Кузбассе 26 сентября сейсмостанции зафиксировали землетрясение. Об этом сообщили в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Сейсмическую активность зафиксировали в 10.38, которая произошла в районе Междуреченска с координатами 53.72 широты и 88.10 долготы. Магнитуда сейсмического события составила 3,0.

Кроме того, характер подземных толчков не антропогенный, а естественный и в сводке обозначен как earthquake (землетрясение).

Напомним, что 24 сентября произошло землетрясение в Междуреченске. Магнитуда землетрясения составила 3,9, а интенсивность в эпицентре - 4,7 баллов по шкале MSK64.

Фото: asgsr.ru.

Фото: asgsr.ru.