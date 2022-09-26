В Кемерове за день привлекли к ответственности более 200 нарушителей дорожного движения

Фото: ГИБДД г. Кемерово

В Кемерове привлекли к ответственности более 200 нарушителей дорожного движения в ходе мероприятий, приуроченных к Единому дню безопасности. Об этом рассказали в городской ГИБДД.

Единый день безопасности прошел в Кемерове 23 сентября. В этот день работа инспекторов была особенно нацелена на предотвращение ДТП с участием детей и подростков. Кроме того, проводились проверки водителей, направленные на пресечение нарушений правил остановки и стоянки, проезда перекрестков, выезда на встречную полосу и управления транспортом в нетрезвом виде.

В ходе проверок сотрудники Госавтоинспекции выявили 22 факта, когда автомобилисты не предоставили преимущества в движении пешеходам, восемь водителей не имели прав управления, еще 16 нарушили правила маневрирования и расположения транспортных средств. Также выявлен 61 факт управления транспортными средствами, светопропускание стекол которых не соответствует требованиям технического регламента.

- К ответственности сотрудники Госавтоинспекции привлекли более 10 пеших участников дорожного движения и более 200 водителей, - сообщили в ГИБДД Кемерова.