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Происшествия26 сентября 2022 8:36

В Кузбассе мужчина зарезал одного приятеля и избил второго

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Олег ЗОЛОТО

24-летний житель Осинников признан виновным в ряде преступлений, в том числе убийстве человека. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Трагедия произошла в январе этого года, когда молодой человек в компании знакомых и родственников отмечал новогодние праздники. Во время застолья он поссорился с гражданским мужем матери и ударил его табуретом по голове. После этого у молодого человека произошел конфликт еще с одним мужчиной, и он ударил его ножом. Пострадавший умер на месте.

Нападавшего задержали. Он во всем сознался. При этом выяснилось, что ранее он побил кочергой и угрожал убийством еще одному приятелю.

Суд признал мужчину виновным по трем статьям (убийство, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и угроза убийством) и отправил в колонию строгого режима на 10 лет.