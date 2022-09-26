В Кузбассе мужчина зарезал одного приятеля и избил второго

Фото: архив "КП" Фото: Олег ЗОЛОТО

24-летний житель Осинников признан виновным в ряде преступлений, в том числе убийстве человека. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Трагедия произошла в январе этого года, когда молодой человек в компании знакомых и родственников отмечал новогодние праздники. Во время застолья он поссорился с гражданским мужем матери и ударил его табуретом по голове. После этого у молодого человека произошел конфликт еще с одним мужчиной, и он ударил его ножом. Пострадавший умер на месте.

Нападавшего задержали. Он во всем сознался. При этом выяснилось, что ранее он побил кочергой и угрожал убийством еще одному приятелю.

Суд признал мужчину виновным по трем статьям (убийство, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и угроза убийством) и отправил в колонию строгого режима на 10 лет.