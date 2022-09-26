В Кемерове задержали девушку, которая под предлогом прослушивания музыки украла деньги у подруги. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове полицейские задержали 18-летнюю девушку, которая под предлогом прослушивания музыки украла со счета подруги 15 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что 19-летняя жительница обратилась в полицию. Она рассказала, что с ее банковского счета похищены деньги. Правоохранители установили, что к краже причастна подруга кемеровчанки, ее соседка по арендованной квартире. Оказалось, что девушка попросила соседку воспользоваться ее смартфоном, чтобы послушать музыку. Когда она получила мобильный телефон, перевела 15 тысяч рублей при помощи мобильного приложения со счета подруги на свой счет, а затем вернула гаджет.

Возбуждено уголовное дело. Жительнице грозит до шести лет лишения свободы.