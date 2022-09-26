Море - лучший вариант для карьеры романтиков от АПК

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

На V Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге Россельхозбанк провел сессию, посвященную обучению и подбору специалистов для рыбопромысловой отрасли. Ее участники сошлись во мнении, что квалифицированные профессионалы в этой сфере будут очень востребованы.

Сейчас важно создать для молодых специалистов понятный карьерный путь в рыбном хозяйстве. Для этого Россельхозбанк разработал платформу «Я в агро», которая помогает сформировать профессиональный путь от школы до первой записи в трудовой книжке.

- Платформа «Я в агро» предоставляет широкие возможности стажировок и трудоустройства по специальности, а также возможности по повышению квалификации в одной из самых перспективных и популярных отраслей. Мы помогаем школьникам и студентам развить себя, повышать свои профессиональные навыки, которые будут востребованы работодателями. Они ждут активных ребят с профильным образованием, - отметила управляющий директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Элеонора Добровольская.

Ведущие профильные вузы страны также способствуют развитию рынка труда для выпускников и студентов. Для этого создаются совместные цифровые платформы.

Партнерский материал.

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