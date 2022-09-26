Более 44 тысяч кузбассовцев трудоустроены при содействии службы занятости

Фото: АПК.

58 тысяч жителей обратились с начала года в службу занятости населения Кузбасса за содействием в поиске подходящей работы. Из них трудоустроены более 44 тысяч кузбассовцев, то есть 76%. Администрация правительства региона отмечает, что это на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Уточнили, что 11,8 тысячи жителей региона состоят сейчас на учете в региональной службе занятости, при этом в банке вакансий - более 53 тысяч рабочих мест.

Также в регионе реализуются проекты для решения проблем занятости выпускников, граждан с инвалидностью и людей старшего возраста. Подробную информацию о проектах можно узнать на сайте регионального Минтруда.