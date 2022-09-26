Кемеровчане поддержали всероссийский экологический субботник

Фото: Комитет охраны окружающей среды Кузбасса

Масштабное мероприятие по очистке от мусора берега озера Красное, одного из популярных мест отдыха жителей областного центра, а также части прибрежной полосы реки Томь прошло в рамках всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия».

На зачистку территории вышло около 200 человек, в том числе сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса, Комитета охраны окружающей среды Кузбасса, Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу, Парламента Кузбасса, других организаций города, а также студенты и школьники.

Как рассказал министр природных ресурсов и экологии Кузбасса Сергей Высоцкий, подобное мероприятие в регионе проводится уже в одиннадцатый раз, а за предыдущие годы в целом были очищены три тысячи километров береговой полосы и более 300 квадратных километров территории.

Воодушевленные желанием помочь природе участники субботника, вооружившись мешками, отправились вдоль берегов, собирая по пути следования мусор, оставленный вдоль троп и на полянах несознательными отдыхающими.

В субботнике приняли участие и неоднократные участники подобных экоакций, и новички. Все вместе в ходе уборки очистили около семи километров береговой полосы и прилегающей к ней территории, собрали 200 мешков с коммунальными отходами - в основном пластика, стекла и алюминиевых банок. Вес собранного потянул на пять тонн.

Все отходы после сортировки отправятся для утилизации на перерабатывающие предприятия Кузбасса и соседних регионов.