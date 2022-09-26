Правительство Кузбасса окажет поддержку мобилизованным военнослужащим. Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Кузбасса будут сопровождать всех призванных из региона военнослужащих в рамках частичной мобилизации. Об этом на заседании призывной комиссии заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

- Наша главная задача сегодня обеспечить сопровождение каждого мобилизованного кузбассовца - от военного комиссариата до учебного центра. Мы должны создать все условия для мобилизованных жителей Кузбасса - и здесь в регионе, и там, где будет проходить обучение. Для всех мобилизованных будет организовано горячее питание на пути к месту учебы, предоставлены сухие пайки, будет вестись контроль условий размещения в центрах подготовки. Также предусмотрены меры социальной защиты членов семей мобилизованных жителей Кузбасса. Эти вопросы находятся на моем личном контроле, - подчеркнул Сергей Цивилев.

В Кузбассе продолжается частичная мобилизация. В военкоматы региона приходят кузбассовцы не только получившие повестки, но и те, кто готов стать добровольцем.

Также в регионе работает горячая линия на базе Службы «122». Специалисты единого колл-центра отвечают на вопросы, касающиеся частичной мобилизации граждан. На данный момент в регионе не зафиксировано нарушений при проведении частичной мобилизации.