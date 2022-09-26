Житель Кемерова захотел сходить на юмористическое шоу и остался без денег. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кемеровчанин хотел сходить с интернет-знакомой на юмористическое шоу, а в итоге лишился более 20 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в полицию обратился 21-летний житель. Он рассказал, что неизвестная похитила у него деньги. Оказалось, что накануне молодому человеку написала неизвестная в одном из интернет-мессенджеров. После непродолжительной переписки собеседница предложила парню встретиться и сходить на юмористическое шоу, и каждому приобрести билет самостоятельно. Она скинула кемеровчанину ссылку для оплаты, а затем парень ввел реквизиты банковской карты, в том числе CVV-код с оборотной стороны.

Позже собеседница сказала, что не сможет пойти на свидание, а со счета кемеровчанина были списаны более 20 тысяч рублей. Молодой человек понял, что попался на уловку мошенницы и обратился к сотрудникам полиции. Правоохранители устанавливают личность аферистки. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы.