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Общество26 сентября 2022 12:29

Губернатор Кузбасса выразил соболезнования по поводу трагедии в школе №88 Ижевска

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: АПК.

Фото: АПК.

Сергей Цивилев выразил соболезнования по поводу чудовищной трагедии, которая произошла в понедельник, 26 сентября в школе № 88 города Ижевска. Поступило сообщение о стрельбе, мужчина, одетый во все черное, зашел в учебное заведение, выстрелил в охранника, а затем стал стрелять по детям.

- Страшную новость мы восприняли с тревогой в сердцах. От имени кузбассовцев и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших. В этот тяжелый для жителей Удмуртии день мы вместе с вами переживаем боль невосполнимой утраты, скорбим о безвременно ушедших, - сказал губернатор Кузбасса.

Также глава региона пожелал скорейшего выздоровления и сил пострадавшим.