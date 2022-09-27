В Кемерове начали закрывать на зиму городские фонтаны

В Кемерове начали консервировать городские фонтаны. Вчера специалисты слили воду в фонтанах у филармонии и драмтеатра, сообщили в городской администрации.

Фото: администрация г. Кемерово

Как всегда, подготовка к зиме проходит в два этапа: сначала из фонтанов сливают воду, а потом чистят дно, стенки и металлические детали, которые контактировали с водой. После этого фонтаны накроют специальными защитными конструкциями.

Консервация фонтанов в сквере Резникова, возле ДК шахтеров, на бульваре Строителей, в микрорайоне Шалготарьян и в Лесной Поляне будет завершена до 1 октября.