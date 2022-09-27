В Кемерове установят новые светофоры на улице Пролетарской

Фото: пресс-служба администрации г. Кемерово

В Кемерове на отремонтированном участке дороги по улице Пролетарской установят новые светофоры. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сейчас идет монтаж светофора на пересечении Пролетарской с улицей Автозаводской. После этого установят светофоры у строящегося детского сада, кадетского корпуса МЧС и на перекрестке Федоровского – Пролетарская.

По словам и.о. главы города Дмитрия Анисимова, движение по новому участку будет открыто после завершения пусконаладочных работ и приемки объекта в эксплуатацию.

Напомним, что продолжение улицы Пролетарской (от улицы Федоровского до улицы Автозаводской) было построено в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Протяженность дороги - 640 метров. Все работы уже завершены: нанесена разметка, установлены дорожные знаки, смонтировано освещение.