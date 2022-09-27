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Общество27 сентября 2022 3:02

Три работницы аптек отсудили у работодателя заработную плату

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Новокузнецке под контролем судебных приставов взыскана заработная плата в пользу трех сотрудниц фармацевтической компании. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области.

Работодатель не платил работницам сети аптек деньги в течение нескольких месяцев и в итоге задолжал 250 тысяч рублей. Женщины обратились в суд за восстановлением нарушенных прав, и их требования были удовлетворены.

Судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на средства должника в банке. После этого работодатель полностью выплатил сотрудницам задолженность по заработной плате.