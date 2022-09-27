В Кузбассе врачи провели ювелирную операцию мужчине с тяжелым ранением

Фото: Минздрав Кузбасса

Врачи 29-й больницы Новокузнецка провели ювелирную операцию 41-летнему мужчине с тяжелым ранением - обломок ранившего его предмета застрял в нескольких миллиметрах от спинного мозга и аорты. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

13 сентября житель Тяжина поступил в Тисульскую районную больницу с ранением в области грудной клетки. Сложность случая заключалась в том, что обломок застрял в области позвоночника в нескольких миллиметрах от спинного мозга и магистральных сосудов средостения. Хирурги местной больницы экстренно зашили мужчине левое легкое. После этого пострадавшего доставили на вертолете в хирургическое торакальное отделение 29-й больницы Новокузнецка. Там было проведено дополнительное обследование - оно показало, что инородное тело повредило также и правое легкое. Врачи решили достать обломок. При этом им нельзя было задеть спинной мозг и крупные сосуды, иначе пациент мог остаться парализованным или умереть.

Операция длилась больше часа, и в итоге медикам удалось справиться с задачей. Спустя несколько дней мужчина чувствует себя намного лучше, он может самостоятельно и полноценно дышать, передвигается по отделению. По прогнозам врачей, уже через неделю он сможет покинуть больницу.