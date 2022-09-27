Кузбассовец хотел заказать проститутку, но лишился более 32 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Прокопьевске 22-летний житель хотел заказать проститутку, но лишился более 32 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что молодой человек обратился в полицию. Он рассказал, что неизвестные обманным путем похитили у него деньги. Оказалось, что кузбассовец решил воспользоваться услугами «девушек по вызову» по объявлению в Интернете. Прокопчанин выбрал из предлагаемого списка понравившуюся жрицу любви. Он позвонил по указанному номеру. Девушка потребовала предоплату в размере одной тысячи рублей, а затем еще 7800 рублей. Собеседница сказала, что денежные средства не поступили после перевода.

Парень решил отказаться от услуг и потребовал вернуть его деньги, но номер телефона абонента оказался недоступен. Позже молодому человеку поступил звонок от неизвестного мужчины, который порекомендовал во избежание проблем перевести на указанный счет еще 15 600 рублей - компенсацию за отмененный заказ. Кузбассовец перечислил деньги. Прокопчанин понял, что попался на удочку мошенников и обратился в полицию.

Сейчас правоохранители устанавливают личность аферистов. Возбуждено уголовное дело. Мошенникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что в Кемерове на одной из улиц задержали трех проституток, которые предлагали услуги прохожим.