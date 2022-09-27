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Общество27 сентября 2022 4:09

За сутки в Кузбассе выявили 503 новых случая коронавируса

В регионе с начала пандемии заболели более 201 тысячи человек
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
За сутки в Кузбассе выявили 503 новых случая коронавируса.

За сутки в Кузбассе выявили 503 новых случая коронавируса.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 503 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались три пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 547 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 201 859 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 193 601 выздоровел, 2 645 скончались, 5 613 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.