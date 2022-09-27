Глава Кузбасса выразил соболезнования родным и близким заслуженного врача России Сергея Иванова

Фото: пресс-служба АПК

Ушел из жизни заслуженный врач России Сергей Иванов. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выразил соболезнования его родным и близким, сообщает пресс-служба АПК.

Сергей Васильевич более 30 лет работал в должности главного государственного санитарного врача по городу Кемерово. Он внес большой вклад развития здравоохранения региона и повышение качества жизни кузбассовцев. В 2016 году Сергею Иванову было присвоено звание «Почетный гражданин Кемеровской области».

- Бесспорный организаторский талант и неравнодушие позволили Сергею Васильевичу оставить достойный след на кузбасской земле. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал, уважал, работал с ним, кому он был дорог, - отметил глава Кузбасса.