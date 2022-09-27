Торговый центр «Лапландия» в Кемерове выставили на продажу

Фото: архив "КП" Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Кемерове на продажу выставлен торговый центр «Лапландия». Соответствующая информация была опубликована на сайте объявлений.

Согласно указанным данным, собственником здания является АО «АМК-фарма». Компания продает помещение за 4 556 411 800 рублей. Указывается, что здание было построено в 1987 году. Его общая площадь составляет 72 400 кв.м. На территории есть парковка на 1000 автомобилей.

Напомним, что «Лапландию» открыли в конце августа, после того, как в ТЦ были устранены все нарушения пожарной безопасности. До этого здание пустовало почти год.