Кемеровчанин повредил машину экс-супруги, чтобы выяснить отношения с ее новым избранником. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове росгвардейцы задержали 61-летнего жителя, который повредил автомобиль бывшей жены. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Кузбассу.

В ведомстве отметили, что ночью 50-летняя жительница сообщила, что повредили ее автомобиль Suzuki Grand Vitara на проспекте Молодежном. На указанный адрес прибыли росгвардейцы и задержали кемеровчанина с признаками алкогольного опьянения, который был причастен к повреждению автомобиля.

По предварительным данным, мужчина пришел для выяснения отношений с новым избранником бывшей жены. Кемеровчанин ударами ног повредил иномарке кузов. Житель стал дожидаться оппонента, но вместо него прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.

Росгвардейцы передали кузбассовца сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.