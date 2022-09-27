«Никого не бросим»: глава Новокузнецка призвал семьи мобилизованных обращаться к нему по всем вопросам

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Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил, что семьи мобилизованных горожан не будут брошены на произвол судьбы и призвал их по всем возникающим вопросам обращаться лично к нему.

- Обращаю внимание семей мобилизованных: если вам необходима помощь при оформлении документов по кредитным каникулам, ипотечным программам, просто помощь - обращайтесь ко мне через личные сообщения в ВК и ОК, - написал Сергей Кузнецов.

Он подчеркнул, что все вопросы будут персонально отрабатывать его заместители и главы районов. Также мэр пообещал, что каждое обращение будет на его личном контроле.

- Мы вас никого не бросим! - сообщил он.