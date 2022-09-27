Жители Кемерова пожаловались на отсутствие валидаторов и кондукторов в автобусах

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Кемерова сообщила, что автобусе № 111, который с понедельника вышел на линию вместо маршрутки №1, нет ни валидаторов для оплаты проезда, ни кондукторов. Соответствующий пост появился в одном из популярных пабликов во «ВКонтакте».

По словам горожанки, купить билет можно только у водителя, что для пассажиров крайне неудобно, так как маршрут популярный, и автобус почти всегда полностью забит.

- Заходят люди в битком набитый автобус (а в вечернее время он таковым становится уже на третьей остановке из центра), и вынуждены протискиваться бесконечно через весь салон к водителю. Передавать телефон и карту по такому большому салону люди (особенно дети) просто бояться и их можно понять, – пожаловалась женщина, отметив, что многие из-за этой ситуации просто не оплачивают проезд.

Ссылаясь на водителя, горожанка сообщила, что ситуация с организацией оплаты проезда в ближайшее время не поменяется.

В комментариях пользователи отметили, что кондукторов и валидаторов нет не только в автобусах, следующих по маршруту № 111, но и во многих других.