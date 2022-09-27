Кемеровчанин, желая вызвать проститутку, перевел мошеннику 450 тысяч рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кемерове 22-летний житель хотел вызвать проститутку, но лишился 450 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что в полицию обратился молодой человек. Он рассказал, что неизвестный путем обмана похитил у него 450 тысяч рублей. Оказалось, что парень нашел объявление об оказании интимных услуг на одном из интернет-сайтов. Кемеровчанин изучал анкеты участниц, стал обзванивать их. Позже с ним связался неизвестный, который представился техническим работником сайта и сказал, будто из-за того, что с его номера поступило много звонков, электронная касса, в которой хранится крупная сумма денег, заблокирована. Собеседник потребовал оплатить 450 тысяч рублей якобы для восстановления доступа к ней.

Изначально кемеровчанин не поверил собеседнику и прервал разговор. Однако тот снова перезвонил ему и сказал, что если парень не возместит «ущерб», то он обратится в полицию. Затем кузбассовец выполнил требование мошенника и перечислил деньги на указанный счет. После он попытался связаться с собеседником, но ему никто не ответил, а сайт с анкетами проституток оказался заблокирован. Парень понял, что попался на уловку мошенника и обратился в полицию.

Правоохранители устанавливают личность злоумышленника. Возбуждено уголовное дело Аферисту грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, что в Прокопьевске 22-летний житель хотел заказать проститутку, но лишился более 32 тысяч рублей. А также в Кемерове на одной из улиц задержали трех проституток, которые предлагали услуги прохожим.