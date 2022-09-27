Фото: АПК.

Участок дороги в Кузбассе будут перекрывать из-за буровзрывных работ. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Так, временные ограничения движения транспорта вводятся на 29 км автодороги «Кемерово - Яшкино - Тайга» с 27 сентября по 31 декабря 2022 года. Это связано с проведением буровзрывных работ при строительстве дороги «Северо-западный обход Кемерова».

Движение будут перекрывать только по будням не более чем на один час в промежутке с 10.00 до 17.00. Периодичность проведения буровзрывных работ составит 10-20 раз в месяц. Ограничения движения не планируется по выходным и праздничным дням.