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Происшествия27 сентября 2022 7:34

Кемеровчанка ударила сотрудника ДПС за отказ от взятки

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове 41-летнюю женщину осудили за то, что она пыталась дать взятку сотруднику ДПС, а когда тот отказался взять денег, ударила его. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Инцидент произошел в августе этого года. Сотрудники ДПС остановили автомобиль семейной пары. Мужчина за рулем был нетрезв, и его жена попыталась дать взятку сотруднику ДПС, чтобы тот закрыл глаза на нарушение. Инспектор отказался от денег, тогда женщина, разозлившись, ударила его. Позже женщина раскаялась в содеянном.

Суд признал ее виновной в покушении на мелкое взяточничество и применении насилия в отношении представителя власти и назначил в качестве наказания штраф. Приговор в данный момент не вступил в законную силу.