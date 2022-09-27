Фото: АПК.

Кузбасская инновационная разработка в сфере биомедицины сократит риск осложнений при эндопротезировании. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Так, в Кузбассе ученые разработали новый вид костного цемента для эндопротезирования - медицинский композитный материал на основе полиметилметакрилата для фиксации полимерных или металлических компонентов эндопротеза на живой кости.

Повышенную прочность имеет инновационный состав, а также наличие оксидных частиц позволяет снизить риск осложнений в процессе и после имплантации. Проект включен в Кластер биологических и медицинских технологий «Сколково».