Фото: АПК.

Первая группа мобилизованных жителей Кузбасса отправилась в учебные центры. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Губернатор Кузбасса выступил с напутственным словом перед кузбассовцами, призванными на военную службу в рамках частичной мобилизации. Построение прошло у мемориального комплекса Героям-сибирякам.

Глава региона отметил, что, как во время Великой Отечественной войны, Родина призвала своих сыновей на борьбу с нацизмом.

- Вы идете защищать нашу страну, защищать детей, матерей, женщин. Война стала другая, используются современные средства разведки, артиллерия и ракетное вооружение. Я вас очень прошу учиться, использовать каждую минуту, чтобы научиться этим технологиям. Это нужно, чтобы победить и вернуться живыми и здоровыми, - сказал Сергей Цивилев.

Напомним, что правительство Кузбасса окажет поддержку мобилизованным военнослужащим. Также в регионе работает горячая линия на базе Службы «122». Специалисты единого колл-центра отвечают на вопросы, касающиеся частичной мобилизации граждан.