Фото: АПК.

В Кузбассе дорожную технику переоснащают к зимнему сезону. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Так, будет задействовано 1 459 единиц спецтехники на зимнем содержании дорог. Из них 1 311 на сегодняшний день уже готовы к выходу на линию в случае снегопадов и гололеда, еще 148 проходят техническое переоборудование.

Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олег Ивлев отметил, что помимо подготовки дорожной снегоуборочной техники, во всех муниципалитетах идет закупка противогололедных материалов.