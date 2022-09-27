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Происшествия27 сентября 2022 9:46

В Новокузнецке пойдет под суд житель за убийство матери

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Новокузнецке пойдет под суд житель за убийство матери.

В Новокузнецке пойдет под суд житель за убийство матери.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе перед судом предстанет 30-летний житель Новоильинского района Новокузнецка, обвиняемый в убийстве матери. Об этом сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.

Новокузнечанин с матерью распивали алкоголь у себя в квартире. Во время этого сын поругался с 58-летней женщиной и нанес ей ножевое ранение. После он пошел к соседям и попросил вызвать скорую помощь, а сам продолжил употреблять спиртное. Прибывшие медработники констатировали смерть жительницы.

Мужчину задержали, он сотрудничает со следствием и признает вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.