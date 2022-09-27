Миннауки Кузбасса знакомит будущих абитуриентов с вузами региона

Фото: АПК.

С начала учебного года 250 старшеклассников из Мариинского, Чебулинского и Ижморского округов стали участниками проекта «День университетов Кузбасса». Об этом сообщает администрация правительства региона. Ребята пообщались с преподавателями, студентами, ректорами вузов и узнали, каким профессиям можно обучиться, не выезжая за пределы региона.

Девять организаций высшего образования презентовали направления и профили подготовки специалистов: КемГУ, КузГТУ, СибГИУ, КемГМУ, КемГИК, Кузбасская ГСХА, РГИСИ, Кузбасская православная духовная семинария, Кузбасский институт ФСИН.

Особый интерес у школьников вызвал онлайн-сервис «Поступай в вуз онлайн». Министр науки и высшего образования Кузбасса Ирина Ганиева рассказала выпускникам о региональном ресурсе «Абитуриент42.РФ», где размещена информация о профориентационных мероприятиях, новости, а также важные для сдачи ЕГЭ и поступления в вуз даты.

В этом году проект «День университетов Кузбасса» охватит 16 территорий. До января 2023 года встречи пройдут со школьниками: Промышленного, Яйского, Гурьевского, Юргинского округов. В очном формате их посетят более 2 тысяч ребят.