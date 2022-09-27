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Общество27 сентября 2022 10:58

В Кузбассе завершилось голосование на референдумах по вопросу вхождения в состав России ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: АПК.

Фото: АПК.

В Кузбассе завершилось голосование на референдумах по вопросу вхождения в состав России ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Четыре участковые комиссии работали в регионе с 23 сентября. Активно принимали участие в голосовании жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые сейчас находятся в Кузбассе.

Кроме того, работали мобильные группы для голосования. Они побывали почти во всех городах Кузбасса, посетили больницы, санатории, предприятия и спортивные мероприятия.