В Кузбассе за неделю от укусов клещей пострадали 190 человек

Фото: архив "КП" Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В Кузбассе активность клещей продолжается. Так, по данным регионального Роспотребнадзора, за последнюю неделю в больницы по поводу присасывания этих лесных кровопийц обратились 190 человек, в том числе 60 детей.

Всего с начала года от укусов клещей пострадали 27 644 человека, из них 5 681 ребенок.

Лабораторно было исследовано более 18 тысяч паразитов, из них в 714 обнаружен возбудитель клещевого энцефалита, в 6 703 - возбудитель клещевого боррелиоза, в 1071 - возбудитель анаплазмоза, в 1179 клещах - возбудитель эрлихиоза.

С подозрением на клещевые инфекции в больницы было госпитализировано 492 человека. Боррелиоз подтвердился у 174 человек, энцефалит - у 90, еще у одного пациента был выявлен моноцитарный эрлихиоз.