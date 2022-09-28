В Кузбассе двух пропавших подростков нашли в торговом центре

Фото: Росгвардия по Кемеровской области

В Новокузнецке пропали два школьника, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оперативно нашел их. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Вечером группа задержания получила информацию о том, что исчезли два мальчика 12 и 13 лет. Без разрешения родителей они ушли гулять и не вернулись. Родственники сначала сами пытались найти детей, а потом обратились за помощью к правоохранителям. В ходе патрулирования стражи правопорядка обнаружили подростков в торговом центре на улице Дружбы. Школьников передали инспекторам ПДН.