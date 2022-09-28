В Кемерове загорелась пятиэтажка на проспекте Ленина

Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

Вечером во вторник, 27 сентября, в Кемерове произошел пожар в пятиэтажном доме на проспекте Ленина. Очевидцы выложили в соцсети фото с места ЧП.

Инцидент произошел в доме № 34. На кадрах видно, что идет дым из квартиры на пятом этаже. На место прибыли несколько подразделений пожарной охраны.

В оперативной сводке МЧС Кузбасса сообщается, что сигнал о возгорании в многоквартирном доме поступил в 19.44. Спустя 17 минут огонь был потушен. На месте работали 28 человек и восемь единиц техники.

Сейчас специалисты выясняют причину случившегося.